СК возбудил уголовное дело после взрыва «Нивы» в Ейске

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В Ейске возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывного устройства. Во время штурма, когда силовики пытались открыть машину, водитель «Нивы» взорвал машину изнутри.

- По предварительным данным, на улице Мичурина в Ейске сотрудники ДПС остановили внедорожник, за рулем которого был 34-летний местный житель. В ответ на законные требования полицейских, мужчина, держа в руках неустановленное устройство, конструктивно схожее с взрывным, пригрозил устроить взрыв, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Полицейские оцепили район, а после пяти часов переговоров решили штурмовать.

- Несмотря на длительные переговоры, мужчина отказался сдаться. При приближении к нему группы захвата он привел в действие неустановленное взрывное устройство и погиб на месте. В результате происшествия никто не пострадал, - добавили следователи.

В настоящее время криминалисты, сотрудники спецслужб работают на месте происшествия, а также проводят обыски в доме погибшего мужчины. Обстоятельства и причины случившегося устанавливается. Расследование продолжается.

Ранее "Комсомолка" публиковала момент взрыва «Нивы» во время штурма. На кадрах видно, как машину разрывает изнутри.