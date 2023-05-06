Остановился помочь и погиб. На Кубани жертвой ДТП с автобусом и КамАЗом стал водитель внедорожника

Фото: t.me/mvd_23

Страшная авария случилась вечером 6 мая в Тимашевском районе. На автодороге Краснодар-Ейск столкнулись три машины, один человек погиб.

- Водитель автобуса «Паз» без пассажиров ехал со стороны Краснодара и врезался в стоявший КамАЗ. Автобус от удара опрокинулся, а КамАЗ инерционно продолжил движение и совершил наезд на «Ниву», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому края.

По данным ведомства, в результате ДТП погиб водитель «Нивы», пострадали водитель КамАЗа и водитель автобуса, их госпитализировали.

Как сообщили очевидцы, «КамАЗ» сломался и стоял на обочине. Водитель «Нивы» остановился помочь. Как через несколько минут КамАЗ и «Ниву» протаранил автобус. От жесткого удара «Паз» перевернулся на бок. Мужчина, который ехал на внедорожники и просто хотел узнать причину поломки грузовика, погиб на месте.

Фото: t.me/mvd_23

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины смертельной аварии.

Фото: t.me/mvd_23

Ранее "Комсомолка" сообщала о другом происшествии на Кубани. В Ейске возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывного устройства. Во время штурма, когда силовики пытались открыть машину, водитель «Нивы» взорвал машину изнутри.