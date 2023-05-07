Водителю, который насмерть сбил 17-летнего подростка и сбежал с места ДТП, запросили 10 месяцев исправительных работ на Кубани

Паша умер в больнице

В Темрюке отложили итоговое заседание суда над 37-летним Виталием Сериковым до июня. Водитель грузового "Пежо" вез полный кузов кроликов, когда на его пути ночью 21 июля оказался 17-летний Паша Чуб.

По его словам, Пашу он не заметил или заметил слишком поздно, но от удара на грузовичке помялся корпус. Впрочем, это не остановило водителя. Найти его удалось только после просмотра камер видеонаблюдения, установленных на улице Таманской в поселке Сенном, где все и произошло.

Умирающего парня нашел полицейский, который возвращался под утро со службы домой. Но спасти Пашу уже не было никаких шансов - травмы были слишком обширны. Кабина "Пежо" фактически снесла ему пол-лица. Он умер в больнице.

Следствие назначило целый комплекс экспертиз, включая автотехническую.

Специалисты не нашли в крови парня этилового спирта. Но определили, что у водителя не было технической возможности затормозить перед столкновением с Пашей.

- В итоге его обвиняют только по статье УК 125 "Оставление в опасности". И мы категорически несогласны, что из обвинительного заключения исчезла статья "Причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть". Паша же еще ребенком фактически был. Мы даже не могли смотреть его фотографии из реанимации с мамой. До сих пор не смотрели. Мужчина, который его нашел, сказал, что это месиво было. А теперь он нанял кучу адвокатов и пытается уйти от ответственности, - рассказала сестра Павла.

Обвинение запросило для Серикова 10 месяцев исправительных работ.

- А к июню как раз засчитается его время под следствием. И наказания фактически не будет, - говорит сестра Ольга.

Суд готовит приговор.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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