Мастер-классы по скрапбукингу, кинопоказы и концерты. В День Победы в парках Краснодара запланирована обширная развлекательная программа

В Краснодаре запланирована обширная программа на День Победы. Фото: администрации Краснодара.

В администрации Краснодара рассказали, какие мероприятия пройдут в городе в день празднования Великой Победы. Информация была опубликована на сайте мэрии.

В День Победы в краевом центре запланированы самые различные активности. И начнутся они рано. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с 10 утра во всех городских парка стартуют тематические мероприятия для детей и взрослых.

С 8:00 на экране на Главной городской площади начнется демонстрация фотографий ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в рамках проекта «Страна героев» покажут более 3,5 тыс. снимков. В это же время здесь же поднимут Знамя Победы и развернут Знамя Героев. Работа над ним длилась почти два месяца, а к его созданию приложили руки миллионы людей. На гигантском кумачовом полотне золотом вышиты имена фронтовиков.

Митинг и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню запланированы на 9 часов. Кстати, возлагать цветы к мемориалам будут во всех районах города.

Затем в городских парках начнется развлекательная программа. В Чистяковской Роще с 10 утра будут выступать творческие коллективы города с программой «Победу принес нам цветущий май». В 11:00 начнется мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги — «Красная гвоздика — цветок Победы». После мастер-класса сцену вновь займут ансамбли песни и пляски. Концертная программа продлится до 18.00. В 19.00 собравшимся покажут трогательную ленту об ужасах блокадного Ленинграда - фильм «Жила-была девочка».

Солнечный Остров начинает празднование Дня Победы также в 10.00 с литературно-музыкальной программы «Мы помним этот день». Выступление творческих коллективов в парке продлится др 19.00.

В Городском Саду Краснодара концерт творческих коллективов — «Слава тебе, солдат победитель» начнется в 11.00. Звуки песен военных лет звучать здесь будут до 20.00.

В парк им. 30-летия Победы в 11:00 все желающие научатся делать поздравительные открытки. Расходные материалы будут предоставляться тут же, а получившийся сувенир можно забрать с собой и подарить родственникам. Затем с 11 начнутся выступления коллективов и продлятся до 20.00.

Кроме того, 9 мая праздничные локации будут организованы в каждом районе города. Там пройдут небольшие концерты с песнями военных лет, будут выступать чтецы и оформят фотозоны. По традиции для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Краснодаре, пройдут адресные поздравления, песни военных лет исполнят фронтовые бригады. Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в школах города.