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Общество8 мая 2023 6:50

Прогноз погоды в Новороссийске на 9 мая 2023: мощные ливни обрушатся на город-герой

«КП» – Кубань» узнала прогноз погоды в Новороссийске на 9 мая 2023
Алексей ГУК
Дожди обрушатся на курорт

Дожди обрушатся на курорт

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непогода пришла на Кубань. Мощные ливни зарядили сразу в нескольких районах Краснодарского края. Основной удар приняло на себя побережье Черного моря. Помимо дождей, здесь разгулялся мощный ветер. Его порывы достигали 12-14 м/с.

Прогноз погоды в Новороссийске на 9 мая 2023

Ожидается, что во вторник утром в городе-герое вновь зарядит мощный ливень. Он продлится как минимум до полудня.

Но ожидать, что на курорте распогодится, не стоит. Мощные ливни сменятся кратковременными дождями. Они продлятся до конца дня.

Также в Новороссийске похолодает. Температура воздуха упадет до плюс 12-13 градусов. Это в два раза меньше, чем показывали термометры еще пару дней назад, шестого и седьмого числа.

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