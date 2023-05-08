Фото пресс-службы мэрии Новороссийска

День Победы в Новороссийске 9 мая 2023 пройдет с размахом. Так, в городе-герое пройдет единственный в Краснодарском крае военный парад. Он стартует в 10:00 по московскому времени. Его участниками станут почти две тысячи человек.

Также в Новороссийске пройдут концерты в разных частях города. Перед местными жителями выступят творческие коллективы Кубани.

День Победы в Новороссийске 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

Украшением вечера станет выступление Валерия Стронского. Известный музыкант выступит на площади Морского вокзала. Он исполнит свои хиты под аккомпанемент государственного эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко.

Предшествовать выступлению музыканта будет театральное представление. Оно начнется на площади в 18:00.

Закроет программу мероприятий в День Победы в Новороссийске 9 мая праздничный салют. Он стартует в 22:00 на Западном молу.