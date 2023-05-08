День Победы в Новороссийске 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

Фото пресс-службы мэрии Новороссийска
День Победы в Новороссийске 9 мая 2023 пройдет с размахом. Так, в городе-герое пройдет единственный в Краснодарском крае военный парад. Он стартует в 10:00 по московскому времени. Его участниками станут почти две тысячи человек.
Также в Новороссийске пройдут концерты в разных частях города. Перед местными жителями выступят творческие коллективы Кубани.
Украшением вечера станет выступление Валерия Стронского. Известный музыкант выступит на площади Морского вокзала. Он исполнит свои хиты под аккомпанемент государственного эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко.
Предшествовать выступлению музыканта будет театральное представление. Оно начнется на площади в 18:00.
Закроет программу мероприятий в День Победы в Новороссийске 9 мая праздничный салют. Он стартует в 22:00 на Западном молу.