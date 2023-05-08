Перекрытие дорог в Новороссийске на 9 Мая 2023 года: список, схема перекрытия во время Парада Победы

Фото: krd.ru

Единственный военный парад в Краснодарском крае пройдет в Новороссийске. Его участниками станут почти две тысячи человек. Уже по традиции он начнется в 10:00 по московскому времени и пройдет по основным улицам города-героя.

На время праздничного шествия часть улиц будет перекрыта. Это сделано для удобства участников и зрителей парада. Чтобы им ничего не мешало следить за шествием.

Перекрытие дорог в Новороссийске на 9 Мая 2023 года

С 05:00 до 14:00:

- Анапское шоссе (четная и нечетная стороны) на участке от улицы Тобольской до Кутузовского кольца;

- улица Магистральная на участке от улицы Мира до Кутузовского кольца;

- улица Кутузовская на участке от улицы Видова до Кутузовского кольца;

- улица Сипягина на участке от улицы Чайковского до Кутузовской;

- улица Чайковского (сквер) на участке от улицы Сипягина до Советов;

- улица Советов (четная и нечетная стороны) на участке от Кутузовской до улицы Революции 1905 года;

- улица Леднева на участке от улицы Советов до Мира;

- улица Свободы на участке от улицы Энгельса до Советов и от Советов до Мира;

- улица Рубина на участке от улицы Коммунистической до Советов;

- улица Новороссийской Республики на участке от улицы Коммунистической до Советов, от Советов до Мира;

Отмечается, что перекрывать улицы на курорте будут дважды. Второе ограничение продлится три часа – с 20:00 до 23:00.

- улица Новороссийских Партизан, от Мира до набережной Адмирала Серебрякова,

- улица Революции 1905 года, от Мира до Набережной Адмирала Серебрякова.