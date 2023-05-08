Салют на День Победы в Новороссийске Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже по традиции салют на День Победы в Новороссийске пройдет на Западном молу. Он стартует в 22:00 по московскому времени. И будет посвящен 78-й годовщине Великой Победы.

Салют на День Победы в Новороссийске 9 мая 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Следить за фейерверком можно будет в социальных сетях мэрии города-героя, а также на набережной. Первые залпы запланированы на 22:00 по московскому времени.

Предшествовать салюту на День Победы в Новороссийске будет праздничный концерт. Он стартует в 19:30. На площади у морского вокзала будут звучать песни военных лет, а также фронтовые и патриотические композиции.