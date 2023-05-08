Фото пресс-службы мэрии Новороссийска

Единственный Парад Победы в Краснодарском крае пройдет в Новороссийске. Он начнется во вторник, 9 мая, в 10:00 по московскому времени.

Уже по традиции шествие пройдет по центральным улицам города-героя. На время парада будет перекрыто движение на этих участках. Основные ограничения будут действовать до 14:00.

Уже известно, что участниками Парада Победы в Новороссийске 9 мая 2023 станут 1871 человек. Они маршем пройдут по курорту. Это парадные расчеты основных сил и подразделений российской армии и флота: 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Новороссийской военно-морской базы, зенитно-ракетного полка, а также пограничники, сотрудники МЧС, курсанты НГМУ им. Ф.Ф. Ушакова, юнармейцы, кадеты Новороссийского и Туапсинского казачьих корпусов. Также зрители увидят 28 единиц техники, включая ракетные комплексы «Бастион», «Бал» и «Монолит».

Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Следить за шествие можно будет в эфире краевых телеканалов. Они покажут шествие в прямом эфире.