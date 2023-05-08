«Смуглянка» в память о павших: На юге России симфонический оркестр сыграл легендарную мелодию у братской могилы накануне Дня Победы

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Мечта героев фильм «В бой идут одни старики» сбывалась. Это случилась накануне 78-й годовщины Великой Победы и 50-летия создания легендарной картины.

Напомним, что ленту сняли еще в 1973 году. Ее созданием занималась студия имени Довженко. Она посвящена тяжелым будням летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной Войны.

Цитаты из фильма разошлись на цитаты. Но больше остальных запала людям в душу фразы капитана Титаренко и механика Макарыча: «И позовем лучший симфонический оркестр. Выйдет дирижер... И как врежем «Смуглянку».

Накануне Дня Победы артисты краснодарского оркестра «Премьера» посетили хутор Могукоровка Калининского района. Под руководством дирижера Юрия Богатырева они исполнили «Смуглянку» у братской могилы солдат.

Также участниками акции стали жители хутора. Они принесли к памятнику живые цветы. А легендарную «Смуглянку» прослушали со слезами на глазах.