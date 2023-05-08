Классика, джаз, презентация вин и творческие мастер-классы. Эногастрономической ярмаркой откроют летний сезон в Анапе

В музее «Горгиппия» организуют выступления творческих коллективов Фото: t.me/anapaofficial

Курорты Краснодарского края активно принимают туристов. Ожидается, что на майских праздниках регион посетят около 600 тысяч гостей. Для отдыхающих в крае подготовили 10,7 тысячи средств размещения на 257 тысяч номеров. А встречают гостей насыщенной культурной программой.

Так, в Анапе летний сезон-2023 откроют эногастрономической ярмаркой «А.Море». Ее организуют уже с 13 по 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Насыщенная культурная программа пройдет на набережной курорта перед музеем «Горгиппия».

Гостям ярмарки представят продукцию десятков виноделен России Фото: t.me/anapaofficial

Жители и гости Анапы, в частности, посетят творческие концерты. Выступления организуют на территории музея «Горгиппия», где прозвучат и классические произведения, и джаз. Музыканты сыграют на фортепиано и аккордеоне, исполнят джазовую и современную музыку. Кроме того, для гостей выступят вокальные и театральные коллективы.

Для посетителей ярмарки также презентуют продукцию десятков виноделен России – Кубани, Дона, Крыма, Кавказа. Так, днем в большом шатре гости прослушают образовательные лекции историков, искусствоведов и культурных блогеров. А вечером все желающие присоединятся к тематическим играм - винное казино, квиз, бинго и «Мафия».

На набережной курорта организуют кинотеатр под открытым небом Фото: t.me/anapaofficial

В детской зоне ярмарки с 13 по 21 мая организуют концерты, спектакли, творческие и научные мастер-классы. А любителям отдыха за просмотром фильма предлагают посетить сеансы под открытым небом.

Подробное расписание мероприятий эногастрономической ярмарки «А.Море» размещено на официальном сайте.

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