Лавочки раздора. Жителей Новороссийска вывел из себя новый цвет скамеек

Фото: t.me/yug_raion_nvrsk

Обычная покраска лавочек обернулась скандалом в Новороссийске. Местные жители обратили внимание на новые цвета скамеек. Они получили желто-синий окрас. А горожане увидели в этом заговор коммунальщиков.

Случилось это в Южном районе. Местные жители были уверены, что это – провокация коммунальщиков накануне Дня Победы. Успокоила горожан администрация района. Она быстро перекрасила скамейки.

- В покраске лавочки в одном из дворов Южного района планировалось использовать не только жёлтый и голубой цвета. На фото, которое опубликовано в соцсетях, видно, что рейки ещё не докрашены. Провокационного подтекста искать в этом точно не стоит. Его там нет – отметил и. о. главы Южного района Андрей Романченко.

Он подчеркнул, что задача коммунальщиков – привести дворы в порядок. Яркие цвета они выбрали неслучайно. Они «освежили» скамейки.

- Патриотический настрой жителей Новороссийска заслуживает уважения. Чтобы рассеять все сомнения встревоженных горожан, поручил перекрасить лавочку в другие цвета. Рабочие покраску уже завершили, — заключил мужчина.