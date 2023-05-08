Свидетельство и памятный знак вручили главе города Алексею Богодистову Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Геленджику присвоили звание «Город воинской доблести». Свидетельство и памятный знак передали главе города губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко на торжественном собрании ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, решение присвоить Геленджику звание «Города воинской славы» приняли депутаты кубанского парламента на 15-й сессии, проходившей в апреле. Как отметили на заседании, инициативу проявили сами ветераны и общественники.

- Они по крупицам собрали доказательства, что город достоин этого гордого звания. И теперь Геленджик - не только курорт, но и символ Великой Победы. Здесь возведен не один памятник героям войны и сохранены все места боевой славы, - отметил глава региона.

В годы Великой Отечественной войны на фронт отправились семь тысяч жителей Геленджика, а на полях сражений остались около двух тысяч. Из населения города и района создали аварийно-восстановительные отряды МПВО, истребительный батальон, партизанский отряд «Черноморец». С начала войны в Геленджике открыли сбор средств в фонд обороны. Женщины в те годы заменили ушедших на фронт мужей, братьев и отцов, овладев специальностями, которые считались мужскими. Город подвергался сильным бомбардировкам немецко-фашистских захватчиков. С 1941 по 1945 год в Геленджике погибли свыше двух тысяч жителей.

В здравницах, школах, клубах и дошкольных учреждениях организовали около 50 воинских госпиталей. Раненых бойцов доставляли из-под Севастополя, Керчи, Одессы, Новороссийска. Госпитали располагались в Геленджике, Кабардинке, Архипо-Осиповке, селах Фальшивый Геленджик, Джанхот, Возрождение, Пшада.

– Везем в Геленджик почетный знак и свидетельство, подтверждающее звание «Город воинской доблести» – написал глава города Алексей Богодистов в своем telegram-канале. – За этим званием стоит колоссальный труд геленджичан, которые 15 лет по крупицам собирали историю. Для жителей Геленджика, а самое главное для наших ветеранов и потомков - тех кто сражался и приближал Победу, - это самый главный подарок.

В настоящее время в Краснодарском крае звание «Город воинской доблести» носят четыре города. Это Геленджик, Крымск, Темрюк и Армавир. Двум городам – Туапсе и Анапе - присвоили статус города воинской славы. А Новороссийск является городом-героем.

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