Футболист «Краснодара» обновил гардероб юному болельщику

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Болельщика Зомо знают все любители футбола. Перед каждой домашней игрой «Краснодара» он развлекает болельщиков: танцует и поет песни, в том числе – гимн «быков». Его он придумал и записал сам. Но песня так и не стала официальным гимном. А у «Краснодара» появился новый болельщик-талисман, Саша.

Уже не первый год он встречает команду перед каждой игрой. Вместе с папой стоит у въезда на стадион и машет клубному автобусу. Игроки улыбаются, а парень бежит на стадион. И ждет победу.

Но перед игрой с «Крыльями Советов» (в 26-м туре чемпионата России) автобус не проехал мимо. Он неожиданно остановился, а мальчика позвали внутрь – познакомиться с игроками. А еще – обновить гардероб.

- Тебя как зовут? – спрашивает Эдуард Сперцян.

- Саша, – отвечает парень и жмет руку главному тренеру «быков» Владимиру Ивичу. Это он организовал встречу с парнем – так был впечатлен поддержкой мальчика перед играми.

- Молодец, Саша. Пора обновить твой гардероб, – говорит игрок и дарит парню футболку.

Саша встречает команду в старой майке Эдуарда Сперцяна. На спине еще красуется 74-й номер. С ним игрок попрощался прошлым летом. Сменил на 10-й. И подарил футболку с этим номером мальчику. А заодно - совместные фото. И главное – победу над «Крыльями Советов» (2:1).