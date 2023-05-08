На Кубани провели парад для 96-летнего ветерана-пулеметчика

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На Кубани чествуют ветеранов. Поздравления и слова благодарности накануне Дня Победы получил 96-летний Алексей Григорьевич Демьяновский, почетный житель станицы Тбилисской. Для фронтовика организовали парад и спели песни военных лет. Казаки и участники Юнармии прошли почетным строем около его дома.

В 17 лет на фронт

Алексей Демьяновский жил с родителями в хуторе Сухой Лог Тбилисского района, когда началась война, а потом суровое время оккупации. Жить под немцами было тяжело, они забирали домашнюю птицу, овощи, хлеб. Когда парню исполнилось 17 лет, пришло время идти на фронт. Шел 1943 год, на передовой велись мощные бои и нужны были свежие силы. В июле Алексей Григорьевич попадает в учебку в Дагестане, а оттуда его полк перекидывают на Украину. В Киеве сформированное подразделение отправили в Прибалтику.

- Сначала я был помощником у основного пулеметчика, но мой товарищ по оружию погиб, и я занял его место у пулемета Дегтярева, – воспоминает ветеран Алексей Григорьевич, - «Дегтярь» - так называли оружие - был моим боевым другом. Затем сам был ранен в бою под городом Лиепаей.

Боец долго лечился, его перевозили из одного санбата в другой. Была угроза ампутации ноги – осколок снаряда попал в колено, но Алексей настоял, чтобы операцию не проводили. Наконец его демобилизовали, и в апреле 1945 года ветеран вернулся домой. Свою заслуженную награду – медаль «За отвагу», которой особо дорожит, Демьяновский получил уже после долгожданной Победы.

Мир – это семья и любимая работа

В 1945 году Алексей Демьяновский женился. Ему приглянулась сельская учительница Мария Григорьевна. С любимой женой они прожили 59 лет. Чтобы обеспечить семью, бывший фронтовик садится за парту. Он окончил годичную школу ветеринаров в станице Новопокровской. Но и этого ему было мало. После он поступает в ветфельдшерское отделение Армавирского сельхозтехникума и становится дипломированным специалистом.

Более 40 лет Демьяновский отработал ветеринаром в колхозе имени Фрунзе и в зверосовхозе «Северинский». В последнем выращивали ценную норку, и его знания и ответственность сильно пригодились на предприятии.

- Нужно было прививать зверьков несколько раз в год, следить за их здоровьем, чтобы они не погибли и дали пушнину, которая поставлялась по всей стране, - говорит Алексей Григорьевич. – Но ничего, мы справлялись, в сезон могли забить до 100 тысяч норок.

Алексей Григорьевич стал вдовцом почти 18 лет назад. Все заботы о его здоровье взяли на себя его дочери – Галина и Татьяна, трое внуков и два правнука, которые души не чают в своем любимом дедушке.