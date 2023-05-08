«Бессмертный автополк» проехал по Новороссийску в преддверии Дня Победы

Акция «Бессмертный автополк» прошла в Новороссийске Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске готовятся к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В городе-герое 9 мая состоится традиционный торжественный парад с участием военнослужащих, казаков, сотрудников МЧС, курсантов, юнармейцев кадетов. А накануне Дня Победы в Новороссийске организовали акцию «Бессмертный автополк».

Участники украсили машины флагами, плакатами и портретами Героев Фото: Виталий ТИМКИВ

Присоединиться к ней могли все желающие. Для этого было необходимо предварительной зарегистрироваться.

Акция прошла накануне Дня Победы Фото: Виталий ТИМКИВ

Участники «Бессмертного автополка» украсили машины флагами, плакатами и портретами Героев Великой Отечественной войны.

Присоединиться к акции могли все желающие жители города Фото: Виталий ТИМКИВ

В 14:00 автопробег стартовал у памятника «Передний край» в селе Мысхако.

Водители проехала до музейного комплекса под открытым небом «Батарея №394 капитана А. Э. Зубкова».

Водители проехали по улицам Новороссийска Фото: Виталий ТИМКИВ

Всего к акции «Бессмертный автополк» присоединились 290 человек на 231 автомобиле.

К акции присоединились и дети Фото: Виталий ТИМКИВ

Участники украсили автомобили флагами Фото: Виталий ТИМКИВ