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Общество8 мая 2023 16:12

«Бессмертный автополк» проехал по Новороссийску в преддверии Дня Победы

Автомобилисты присоединились к акции в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Светлана ОВДЕЙ
Акция «Бессмертный автополк» прошла в Новороссийске

Акция «Бессмертный автополк» прошла в Новороссийске

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске готовятся к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В городе-герое 9 мая состоится традиционный торжественный парад с участием военнослужащих, казаков, сотрудников МЧС, курсантов, юнармейцев кадетов. А накануне Дня Победы в Новороссийске организовали акцию «Бессмертный автополк».

Участники украсили машины флагами, плакатами и портретами Героев

Участники украсили машины флагами, плакатами и портретами Героев

Фото: Виталий ТИМКИВ

Присоединиться к ней могли все желающие. Для этого было необходимо предварительной зарегистрироваться.

Акция прошла накануне Дня Победы

Акция прошла накануне Дня Победы

Фото: Виталий ТИМКИВ

Участники «Бессмертного автополка» украсили машины флагами, плакатами и портретами Героев Великой Отечественной войны.

Присоединиться к акции могли все желающие жители города

Присоединиться к акции могли все желающие жители города

Фото: Виталий ТИМКИВ

В 14:00 автопробег стартовал у памятника «Передний край» в селе Мысхако.

Водители проехала до музейного комплекса под открытым небом «Батарея №394 капитана А. Э. Зубкова».

Водители проехали по улицам Новороссийска

Водители проехали по улицам Новороссийска

Фото: Виталий ТИМКИВ

Всего к акции «Бессмертный автополк» присоединились 290 человек на 231 автомобиле.

К акции присоединились и дети

К акции присоединились и дети

Фото: Виталий ТИМКИВ

Участники украсили автомобили флагами

Участники украсили автомобили флагами

Фото: Виталий ТИМКИВ

Всего к акции присоединились 290 человек на 231 автомобиле

Всего к акции присоединились 290 человек на 231 автомобиле

Фото: Виталий ТИМКИВ

Общество: ВОПРОС ДНЯ