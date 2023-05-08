«Бессмертный автополк» проехал по Новороссийску в преддверии Дня Победы

Акция «Бессмертный автополк» прошла в Новороссийске
Фото: Виталий ТИМКИВ
В Новороссийске готовятся к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В городе-герое 9 мая состоится традиционный торжественный парад с участием военнослужащих, казаков, сотрудников МЧС, курсантов, юнармейцев кадетов. А накануне Дня Победы в Новороссийске организовали акцию «Бессмертный автополк».
Участники украсили машины флагами, плакатами и портретами Героев
Фото: Виталий ТИМКИВ
Присоединиться к ней могли все желающие. Для этого было необходимо предварительной зарегистрироваться.
Акция прошла накануне Дня Победы
Фото: Виталий ТИМКИВ
Участники «Бессмертного автополка» украсили машины флагами, плакатами и портретами Героев Великой Отечественной войны.
Присоединиться к акции могли все желающие жители города
Фото: Виталий ТИМКИВ
В 14:00 автопробег стартовал у памятника «Передний край» в селе Мысхако.
Водители проехала до музейного комплекса под открытым небом «Батарея №394 капитана А. Э. Зубкова».
Водители проехали по улицам Новороссийска
Фото: Виталий ТИМКИВ
Всего к акции «Бессмертный автополк» присоединились 290 человек на 231 автомобиле.
К акции присоединились и дети
Фото: Виталий ТИМКИВ
Участники украсили автомобили флагами
Фото: Виталий ТИМКИВ
Всего к акции присоединились 290 человек на 231 автомобиле
Фото: Виталий ТИМКИВ