«Брата угнали в плен, я ушел на фронт». Ветеран из Новороссийска рассказал, как защищал нефтяную столицу СССР

Владимир Копылов. Фото: скриншот видео

Владимир Копылов родился в донецком Енакиево. В годы войны его город был оккупирован немцами. Страх перед врагами был большой, парня несколько раз пытались схватить, но ему удалось бежать от полицаев. Его брату повезло меньше, в августе 1941 года его взяли в плен и отправили в концлагерь.

- Он вернулся домой, но когда рассказывал о том, что ему пришлось пережить, плакал, как ребенок. Ему было трудно вспоминать, как издевались там над узниками, - рассказывает Владимир Григорьевич. – А старший брат погиб, не вернулся с боя поля.

В 17 лет Владимир Григорьевич получил повестку. Как и все мальчишки той поры, он рвался в бой, но взять в руки оружие не успел.

- Я попал на учебу в Баку, постигал азы радиосвязи. Там были крупнейшие нефтехранилища, это были лакомые кусочки для немцев. Мы следили за небом, чтобы ни один вражеский самолет не долетел до цели. Если бы такое случилось, то весь город просто был бы взорван и лежал в руинах. Боевая готовность поддерживалась до последнего, - говорит ветеран.

Новость о победе радист Копылов получил на боевом дежурстве. Радость была огромная, но он и его сослуживцы сожалели, что не попали на фронт. Может, поэтому Владимир остался в армии на всю жизнь, прошел сержантскую школу и только в 1973 году вышел в отставку в звании майора.

- Потом я вернулся домой на некоторое время. Встретил свою супругу. Она была одной из лучших военных жен. Эти переезды, отсутствие мужа дома - она это воспринимала правильно, без нытья. Прожили мы жизнь, двое детей у нас, внуки, правнуки, - вспоминает Владимир Григорьевич.

Часто ветеран Великой Отечественной войны перебирает фотографии военных лет. 96-летний радист вспоминает сослуживцев и время учебы. В День Победы он по традиции поднимет фронтовые 100 граммов – за погибшего брата, за тех, кто не вернулся домой, но остался в сердцах родных на долгие годы.