«КП» - Кубань» покажет самые яркие моменты Парада Победы.

Парад Победы в этом году пройдет только в Новороссийске. Однако у тех, кто не сможет приехать в город-герой, есть возможность его посмотреть. В параде торжественным маршем пройдут военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты. Кроме того, по главной улице города-героя проедут десятки единиц военной техники и вооружения.

Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2023: прямая трансляция

Следить за шествием можно будет в социальных сетях, а также на сайте «Комсомольской правды». Парад покажут в прямом эфире. Он начнется во вторник, 9 мая, в 10:00 по московскому времени.