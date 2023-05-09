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Происшествия9 мая 2023 7:15

В Краснодаре за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

Дождь не прекратится до 10 мая
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Дождь не прекращается вот уже вторые сутки.

Дождь не прекращается вот уже вторые сутки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кубань затянули дождевые тучи, которые вот уже не первый день заливают города края. Сильнее всего досталось Краснодару. В городе ливень идет без перерыва с ночи 8 мая. И, по данным метеорологов, кубанска столица получила внушительную порцию влаги. В Краснодаре за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков.

- За минувшие 24 часа в осадкомеры метеорологов попало 35 миллиметров осадков, - уточняют в центре погоды «Фобос». - Это более половины (54%) майской нормы.

Как объясняют синоптики, юг России вторые сутки находится в полосе активного холодного атмосферного фронта. Именно поэтому регион заливают дожди, а температура воздуха упала. Сейчас показатели на 4–6 градусов ниже климатической нормы.

Напомним, что во власти циклона сейчас находится почти вся территория Кубани. В Крымском районе даже ввели режим повышенной готовности из-за непрекращающихся дождей.

- Усилены все оперативные службы, мобилизированы силы и средства, - сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем telegram-канале. - Специалисты ЕДДС муниципалитета круглосуточно следят за уровнем воды в водоемах.

При этом прогнозы синоптиков неутешительные. В Краснодарском крае до конца 9 мая продлено действие штормового предупреждения. Прогнозируют дожди с грозами и градом, а также усилением ветра до 20 метров в секунду. На реках юго-восточной территории края, Черноморского побережья от Анапы до Магри возможен подъем уровня воды.

- Дальнейшее развитие синоптической ситуации обещает в среду, 10 мая, постепенное ослабление и прекращение дождей в степной части Кубани, - говорят в центре погоды «Фобос». - А вот в горных районах и на черноморском побережье дожди пока продолжатся.

Отметим, что пауза будет короткой. Уже 11 мая ливень возобновится с новой силой.

- При этом до конца рабочей недели температура воздуха останется на 4–5 градусов холоднее нормы, - уточняют синоптики.

СтихияПроисшествия: СТИХИЯ