Дождь не прекращается вот уже вторые сутки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кубань затянули дождевые тучи, которые вот уже не первый день заливают города края. Сильнее всего досталось Краснодару. В городе ливень идет без перерыва с ночи 8 мая. И, по данным метеорологов, кубанска столица получила внушительную порцию влаги. В Краснодаре за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков.

- За минувшие 24 часа в осадкомеры метеорологов попало 35 миллиметров осадков, - уточняют в центре погоды «Фобос». - Это более половины (54%) майской нормы.

Как объясняют синоптики, юг России вторые сутки находится в полосе активного холодного атмосферного фронта. Именно поэтому регион заливают дожди, а температура воздуха упала. Сейчас показатели на 4–6 градусов ниже климатической нормы.

Напомним, что во власти циклона сейчас находится почти вся территория Кубани. В Крымском районе даже ввели режим повышенной готовности из-за непрекращающихся дождей.

- Усилены все оперативные службы, мобилизированы силы и средства, - сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем telegram-канале. - Специалисты ЕДДС муниципалитета круглосуточно следят за уровнем воды в водоемах.

При этом прогнозы синоптиков неутешительные. В Краснодарском крае до конца 9 мая продлено действие штормового предупреждения. Прогнозируют дожди с грозами и градом, а также усилением ветра до 20 метров в секунду. На реках юго-восточной территории края, Черноморского побережья от Анапы до Магри возможен подъем уровня воды.

- Дальнейшее развитие синоптической ситуации обещает в среду, 10 мая, постепенное ослабление и прекращение дождей в степной части Кубани, - говорят в центре погоды «Фобос». - А вот в горных районах и на черноморском побережье дожди пока продолжатся.

Отметим, что пауза будет короткой. Уже 11 мая ливень возобновится с новой силой.

- При этом до конца рабочей недели температура воздуха останется на 4–5 градусов холоднее нормы, - уточняют синоптики.