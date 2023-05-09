«Это было страшно, очень страшно»: Ветеран из Новороссийска рассказал о годах войны

Михаил Михайлович Кобзин слева. Фото: Пауль ГУРИН

Новороссийск чествует День Победы. Несмотря на ливень, в городе-герое состоялся торжественный парад. Военные прошли по улицам Новороссийска строевым шагом. В это время с трибун на них смотрели пожилые фронтовики и малолетние узники войны. Накинув на себя дождевики, они пришли на парад, чтобы почтить вспомнить страшные сороковые годы и почтить память тех, кого с нами уже нет.

Вот сидит дедушка в зеленом дождевике с георигевской ленточкой. В дрожащих руках - две гвоздики и веточка сирени. Его зовут Михаил Михайлович Кобзин.

- 9 мая для меня это вся моя прошлая жизнь! Мне 93 года, отец лежит в Крыму. В юности был в концлагерях. Я почти ничего не помню. Больше половины уже забыто. Это было страшно, очень страшно. Честно сказать, даже не хочется вспоминать, - рассказывает KP.RU Михаил Михайлович.

Он родился и жил в Новороссийске. Когда началась война, Михаилу было всего 16 лет. Когда фашисты зашли в город-герой, его вместе с мамой и младшей сестрой забрали в концлагерь. В 1945 году Михаил уже был на границе рядом с Польшей, когда советские военные освобождали узников.

- Мы вернулись обратно в Новороссийск. А здесь была карточная система. Мне, маме и сестре выдавали по 250 граммов хлеб в день и больше ничего. Город полностью разрушен, дома не было. Мы уехали в станицу и там жили год. В начале 1946 года вернулись снова в Новороссийск и больше я не уезжал, - со слезами на глазах вспоминает Михаил Кобзин.

Михаил Михайлович, несмотря на тяжелое детство, старается шутить. Говорит, несмотря на возраст сил у него еще много, до сих пор может работать.

- Видите, какой я здоровый. Еще фору молодым бы дал, - смеется Михаил Кобзин. - Я работал до 80 лет! Юбилей отмечал на работе. Я заслуженный ветеран труда. Вот если бы у меня сердце было другое, то я бы до сих пор работал и работал.

Тем, кто не смог приехать в Новороссийск, предлагаем следить за шествием на сайте «Комсомольской правды». Парад показывают в прямом эфире.