Массовое ДТП на Кубани 9 мая: один человек погиб, пострадали трое детей

Фото с места аварии. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Эта жуткая авария произошла вечером 9 мая в Кавказском районе Краснодарского края. Массовое ДТП случилось на дороге «Краснодар-Кропоткин» - одновременно столкнулись сразу три иномарки. Полиция Кубани опубликовала первые фото с места массового ДТП, где пострадали трое детей и погиб человек. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Основной удар во время ДТП пришелся на Mitsubishi.

По предварительным данным полиции, водитель, который управлял Range Rover, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Mitsubishi, а затем его машина врезалась в Volkswagen.

Машины получили серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- На месте происшествия от полученных травм скончался 51-летний водитель автомобиля Mitsubishi, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Трое пассажиров, которые ехали в иномарке, в том числе ребенок, пострадали.

Также с места аварии госпитализированы водитель и три пассажира авто предполагаемого виновника ДТП. Среди пострадавших - двое детей. У всех травмы различной степени тяжести.

Всех пострадавших госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По какой причине мужчина потерял управление на дороге, пока не ясно. Не исключено, что причиной аварии могли стать большая скорость и мокрая дорога (вот уже сутки в регионе без перерыва идет дождь). Был ли пьян водитель, сейчас также выясняют автоинспекторы.

- Обстоятельства аварии уточняются, - говорят «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.