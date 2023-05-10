Изрезала ножом в магазине: В Геленджике женщина напала на возлюбленного, когда тот пришел к ней мириться

В Геленджике женщина чуть не убила своего возлюбленного. Фото: t.me/omvd_gel

В Геленджике семейная драма чуть не обернулась трагедией. 37-летняя женщина дважды ударила ножом своего 39-летнего возлюбленного, когда тот прошел мириться после ссоры. Инцидент произошел в майский выходной день.

Накануне, женщина вернулась с курорта на свою родину, в Ставропольский край. Дома она решила, что не хочет продолжать отношения с возлюбленным, но так как они жили вместе, пришлось вернуться в Геленджик для того, чтобы забрать свои вещи. Мужчина оказался против разрывы и не захотел отпускать любимую, даже не выяснив причину расставания.

- Следствию удалось установить, что женщина находилась на работе в продуктовом магазине. В это время к ней пришел мужчина с целью примирительного разговора, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Геленджику.

Женщина не оценила поступок любимого и в ходе обсуждения проблемы схватила кухонный нож. Она нанесла два ножевых ранения своей «половинки» в область бедра и груди. Тем самым причинила тяжкий вред его здоровью.

39-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу курорта. Там врачи на протяжении длительного времени боролись за его жизнь.

- Следственном отделом ОМВД России по Геленджику возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Ставропольского края за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

Максимальное наказание, которое грозит женщине, до десяти лет тюрьмы.