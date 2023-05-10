«Помогает снарягой, взял в руки винтовку». Судья из Краснодара с позывным Вал добровольцем ездит в зону СВО

Вячеслав Погорелов. Фото: Добро и дело

Вячеслав Погорелов – федеральный судья с большим опытом работы в правоохранительных органах. Когда началась специальная военная операция, служитель Фемиды отсиживаться в стороне не стал – помогал деньгами и снаряжением для бойцов.

- Он поднял всех знакомых, передавал снаряжение, баню на колесах. Попросил у коллеги машину для бойцов, перегнал ее на передовую. В итоге автомобиль спас жизни двум парням. Они подорвались на противотанковой мине, но из-за технических свойств внедорожника остались живы, - рассказали «КП»-Кубань» волонтеры из благотворительного фонда «Добро и дело».

Прошло немного времени, и судья понял, что он нужен за «ленточкой». Каждый месяц Вячеслав Погорелов берет отпуск 10 дней и едет помогать военным в ЛНР.

- Он свой позывной получил чисто случайно. Наверное, потому, что в первый раз, с оружием, он появился, держа в руках штурмовую снайперскую винтовку ВАЛ. Тогда еще не все ребята знали, кто он и как его зовут, - говорят доброделы.

С остальными солдатами федеральный судья, оставивший в Краснодаре хорошую работу и комфорт, выполняет приказы командиров, делает свою работу, как обычный боец, забыв о регалиях. В окопах – все равны.

- На выездах с ним спокойнее, особенно ночью. Можно действовать, не отвлекаясь и не реагируя на посторонние шумы в полях или лесополосе, - периметр «контролит» Вал. Оптика на винтовке - тепловизор, ночник в бинокле. Уже диверсионно-разведовательная группа незаметно не подойдет. Ребята не переживают, - отмечают добровольцы.

Вячеслав не собирается оставлять бойцов. В следующем месяце он снова напишет заявление на отпуск, сменит мантию на тактическое снаряжение и поедет к своим. И так будет до победы.