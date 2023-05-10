«Без слез не взглянешь». В Новороссийск доставили истощенных кошек и собак из Херсонской области

Что пережили животные, страшно представить. Фото: dom.maliutki.hvost

Волонтеры из Херсонской области доставили в приют Новороссийска 20 котов, 5 котят и 10 собак. Домашние животные остались без хозяев из-за боев, которые проходят на территории нового российского региона. Их подбирают местные жители, но содержать, а тем более лечить мурок и барбосов, нет возможности. Поэтому брошенок перебрасывают в города Краснодарского края.

- Без слез на них не взглянешь… Как в фильме ужасов. Многие из них больные, истощенные. К сожалению, одна собака до нас не доехала из-за плохого состояния здоровья, она была вся в опухолях. А те, кто добрались, нуждаются в медицинской помощи, - рассказала «КП»-Кубань» новороссийская зоозащитница Людмила.

Брошенки из Херсонской области - истощенные и больные. Фото: dom.maliutki.hvost

7 мая домашних питомцев скопом отвезли в ветеринарку. Врачи обследовали пушистиков и взяли анализы. В целом, картина плачевная, но при должном лечении у животных есть шанс на новую жизнь и хозяев. Правда, для этого потребуется долгое лечение.

- У котов вирусные заболевания, некоторые слепые. Показатели анализов плохие, - говорит Людмила. - У одной собачки, которая два месяца сидела в подвале, обнаружили гной в матке, опухоль, перелом лапы. Экстренно прооперировали. Другая собачка с сильным истощением и подозрением на саркому, сдали гистологию, ждем результаты.

Сейчас животные находятся в домах двух волонтеров. По предварительным расчетам, на лечение бродяжек необходимо более 50 тысяч рублей. Таких средств у добровольцев нет, поэтому они обращаются за помощью к неравнодушным жителям Краснодарского края. Если собак и кошек вылечить, тогда у них появится шанс найти любящую семью.

- Чтобы их всех поднять и подарить им лучшую жизнь, предстоит сделать невозможное. Они пережили страшное. И очень хотят вновь быть любимыми, - отмечают зоозащитники.

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Пожертвование можно сделать на карту Сбербанка:

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