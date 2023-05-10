Накинулись всем классом. На Кубани школьники травили и оскорбляли одноклассницу на перемене

Девочку травили регулярно. Фото: скриншот видео

Подростковые разборки, к сожалению, становятся обыденным делом даже в стенах школы. В Темрюке дети регулярно травили одноклассницу, а в последний раз накинулись на нее. Фрагмент видео попал в соцсети в начале мая. На кадрах девочка сидит на первой парте. К ней то и дело подходят ребята. Они замахиваются, запугивают, поднимают руки, но ударить ее не смеют. Вся эта картина сопровождается громким смехом остальных свидетелей травли.

После нападок в школу пришла мама шестиклассницы. Она назвала фамилии тех, кто обижает ее дочь. В тот же день директор встретилась с классным руководителем.

- Педагог была в курсе ситуации, сказала, что неоднократно проводит беседы с детьми, вызывала родителей, проводила родительское собрание, но администрацию в известность не поставила, - рассказали в пресс-службе Темрюка.

Теперь встреча прошла под бдительным вниманием директора. Все стороны конфликта собрались вместе. На встречу позвали также педагога-психолога.

- Родители адекватно восприняли ситуацию, дети признали свою вину, принесли извинения девочке, - отметили в пресс-службе.

Мама девочки попросила перевести ее в другой класс в этой же школе. Решение остается за пострадавшей. Сейчас конфликт улажен. Классный руководитель получил замечание за ослабление бдительности и несвоевременное информирование администрации школы о буллинге.