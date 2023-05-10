В администрации Краснодара прокомментировали строительство скандальной ярмарки на Героев Разведчиков

Жители ждали новый бульвар, а получат ярмарку. Фото: скриншот видео

На зеленой зоне улицы Героев Разведчиков вовсю кипит работа. Экскаваторы выравнивают грунт и снимают газон. На этом месте должна появиться ярмарка с прилавками в четыре ряда. Только жителей такое соседство совсем не радует. Мол, хотели бы новый бульвар.

- Зеленый газон превращают в ярмарку. В окна к нам прилетит пыль, грязь. Ярмарки есть на Цветочном рынке в шаговой доступности. Зачем еще одна? – удивляются горожане.

Несмотря на возмущения краснодарцев, деревья и кустарники в ближайшее время здесь не высадят. Территория частная, поэтому собственник по закону сам решает, как будет организовывать пространство.

- Ярмарку возведут на частном земельном участке. Она будет состоять из нестационарных торговых объектов, по этой причине основания для отказа отсутствовали. По этой же причине в администрации не планировался на этом участке бульвар, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

По Генеральному плану города на бывшем пустыре может быть размещены линейные объекта, а именно - дороги. Если трамвайную ветку дотянут до микрорайона, то ряды с продуктами не будут мешать движению общественного транспорта.