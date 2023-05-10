Скоро на волю. В Сочи началась подготовка леопардов Алмаса и Чилмаса к выпуску в естественную среду

В дикой природе Алмас и Чилмас позабудут о родственных связях. Фото: t.me/leopardcenter

В сочинском Центре восстановления популяции переднеазиатского леопарда важная и очень ответственная пора. Подходит к завершению подготовка двух юных леопардов Алмаса и Чилмаса и вскоре пятнистых братьев-близнецов ждут выпускные экзамены.

Для леопардов в центре созданы естественные условия. Фото: t.me/leopardcenter

- Предстоит провести целый комплекс подготовительных мероприятий, связанных с технологией содержания кошек перед выпуском, ветеринарными манипуляциями, сдачей экзаменов и получением специальных разрешительных документов, - рассказали в центре.

Обучение начинается практически с рождения. Леопарды приносят потомство вдали от посторонних и долгое время сотрудники наблюдают за малышами только с помощью камер видеослежения. Первый контакт котят с человеком происходит, когда наступает пора вакцинации. Причем, ветеринары специально действуют как можно грубее с пушистыми комочками.

Ветеринары специально действуют с котятами грубо. Фото: t.me/leopardcenter

- Вакцинация - обязательная составляющая эпизоотического благополучия Центра, а также отличная возможность в очередной раз напомнить нашим «студентам» о неприятных последствиях при встрече с людьми. Такие манипуляции позволяют формировать устойчивую реакцию избегания человека - залог благополучной жизни в дикой природе, - рассказал ветеринарный врач сочинских леопардов Михаил Альшинецкий.

Чилмас и Ачипсе родились у пары леопардов Шивы и Филоу в июле 2021 года. Уже с юных когтей Чилмас зарекомендовал себя, как талантливый охотник и большой обжора. Кстати, сейчас это самый упитанный леопард на территории центра и частенько доедает за братом и мамой. Наставники ничуть не сомневаются, что юные хищники прекрасно пройдут испытания охотой. Но это не самое сложное в их аттестации.

Подготовка к жизни на воле начинается с самых первых дней. Фото: t.me/leopardcenter

- На тестовых экзаменах леопарды должны продемонстрировать устойчивый навык избегания человека, например, даже бросить добычу, лишь бы только не встретиться с людьми, - говорят кураторы программы.

Подготовка леопардов к дикой жизни идет по уникальной программе, разработанной научными сотрудниками центра. Никто до них ранее не выпускал в природу рожденных в неволе крупных кошек. Сотрудники внимательно следят за тем, как выпускники справляются с тестами. От этого зависит их успешная жизнь вне вольеров центра. И если вдруг, на экзаменах выпускник продемонстрирует излишнюю любознательность или агрессию по отношению к человеку, то он не будет выпущен в природу, а останется жить в центре.