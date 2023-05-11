Детская сказка, скачки и театр. Куда сходить в Краснодаре в мае

Какие локации можно посетить в мае в краевом центре

Золушка

В Новом театре кукол для детей и их родителей поставили известнейшую историю про юную девушку, которую прозвали Золушкой.

- Девочка живет в доме своего отца, но не является главой семейства – всем здесь заправляет злая мачеха. У нее есть две свои дочери, которым и достается вся любовь и забота. Золушку же заставляют работать на всю семью. Причем в ее круг впускают неохотно. Мачеха даже не хочет брать свою падчерицу на королевский бал, куда изначально должна была попасть вся семья, - рассказали создатели представления.

Как и в классическом сюжете – мечтам девушки суждено осуществиться и на помощь приходит заботливая фея-крестная. Она наряжает Золушку, дает ей карету и отправляет на бал. Ну, и как всегда, основную роль в сюжете играют хрустальные туфельки, которые, уже в самом конце истории, помогут разобраться в запутанной ситуации.

Открытие скакового сезона

Каждый год в Краснодаре на ипподроме проводят праздничные мероприятие в честь открытия скакового сезона. В этот раз традиции решили не нарушать, тем более что открытие 2023 года, приурочено к 155-летию Краснодарского ипподрома и скачек на Кубани.

- Сезон традиционно соберет лучших лошадей, лучшие конные заводы и частных владельцев, лучших тренеров и жокеев! Как всегда, визитной карточкой скачек станут затейливые шляпки, шикарные наряды дам и элегантные костюмы джентльменов. Скачки — это не только семейное мероприятие. Это настоящий праздник элегантности и шика, где можно хорошо провести время с семьей, друзьями и даже деловыми партнерами, - сообщили организаторы скачек.

На ипподроме традиционно будет работать выставка дамских шляпок. Эксклюзивные авторские работы от дизайнера Майи Трофимовой будут продаваться для всех желающих. Также для гостей будет открыт ресторан под открытым небом.

Во время открытия праздничную атмосферу будут поддерживать творческие коллективы Краснодара и Краснодарского края. Кроме того, для детей подготовили детскую площадку, аниматоров и конный прокат.

Каждый желающий сможет испытать свою удачу, сделав ставку в пункте приема в зале тотализатора. Вход на мероприятие детям до 6 лет – бесплатный.

Мистер Икс

В Музыкальном театре Краснодара покажут яркий спектакль, который уже успел собрать десятки положительных отзывов от посетителей.

- Новый спектакль Музыкального театра — «Мистер Икс» не оставит равнодушным даже самого взыскательного зрителя. В нем собрана праздничность и нарядность оперетты, интриги и завораживающая атмосфера цирка, а также запутанность сюжета и полная партитура Имре Кальмана, - рассказали постановщики театра.

Первые зрители уточнили, что во время представления на сцене оживают загадки, тайны, интриги, любовь и страсть. Все это образы создаются с помощью оркестра и балета.