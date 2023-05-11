Купальный сезон уже не за горами Фото: Виктор КЛЮШКИН

Резкое потепление ожидается на Кубани. Оно придет на смену непогоде, которая разгулялась в крае. Апрельская жара сменилась залповыми ливнями. Они продолжались все майские праздники, а прекратились на рабочей неделе.

Вместе с дождями в Краснодарский край пришло похолодание. Буквально за сутки столбики термометров «похудели» на 10-12 градусов. Такие качели стали сюрпризом для метеозависимых жителей Кубани. Они мучились от головных болей.

По прогнозам синоптиков, распогодится в Краснодарском крае на будущей неделе. Ливни сменятся палящим солнцем, а легкое похолодание – африканской жары. За двое суток термометры прогреваются в два раза. Так средняя температура воздуха в регионе подскочит с 13 до 26-и градусов.

- Ожидаем, что в дальнейшем эти показатели будут только расти, – говорят синоптики.

Особенно тепло будет на побережье Черного моря. Там воздух прогреется до плюс 30 градусов в тени и до 40 – на солнце. Это сопоставимо с летними показателями. Также прогреется и море – до 15-16 градусов. Эти цифры станут рекордными для морской глади в этом году.

Ожидается, что купальный сезон на Кубани стартует не раньше второй половины июня. Это обычные даты для региона. Но год назад сбились и они. Тогда сезон отложили до июля – из-за непогоды.

- В этом году надеемся, что обойдется без сюрпризов и дождей, – заключают метеорологи.

Тогда купальный сезон начнется по плану – 15-16 июня. А это означит, что вода в Черном море уже прогреется до плюс 22-24 градусов. Это считается оптимальным показателями для купания.