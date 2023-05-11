«Я не одна в этой беде». Вдова убитого на Кубани аниматора записала видео с просьбой о помощи

Дарья Чубко надеется, что убийцы ее мужа будут наказаны.

Вдова погибшего на Кубани аниматора высказалась о петиции с требованием пожизненного заключения для убийц мужа. Дарья Чубко, супруга которой зарезали из-за денег 29 апреля, надеется, что бандиты будут наказаны. Женщина считает, что они должны понести наказание по всей строгости закона. Для этого даже была создана петиция. За три дня ее подписали 29 тысяч человек. И с каждый днем эта цифра растет.

- Я бы хотела выразить огромную благодарность каждому, кто пишет мне слова поддержки, кто выражает свое соболезнование, - сказала Дарья Чубко. - Мне до сих пор поступает огромное количество сообщений. Благодаря вам понимаю, что не одна в этой беде, что за моей спиной стоит огромное количество людей, которым не все равно, которые проживают со мной эту боль.

Женщина также попросила всех неравнодушных подписать созданную петицию.

- Неважно, где и как она составлена. Важны отклик в ваших сердцах и широкий общественный резонанс, - добавила Дарья Чубко. - Я верю в то, что у нас суд независимый, и он справедливо разберется во всем. И, конечно, же, виновники будут наказаны по всей строгости закона. Вы спрашиваете, как помочь? Помогайте пожалуйста распространять петицию. Важно собрать как можно больше подписей.

Напомним, Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко стали жертвами дорожных разбойников. Бандиты лишили жизни организаторов праздника из-за 190 тысяч рублей.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

По подозрению в убийстве задержаны трое мужчин. Арам Татосян ранее к уголовной ответственности не привлекался, а вот остальные - Анатолий Двойников и рецидивист Демьян Кеворкьян известны в криминальных кругах. Последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двоих мужчин и даже школьницу.

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