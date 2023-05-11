Звезда ФК «Краснодар» Матвей Сафонов впервые рассказал о своем желании переехать в Европу

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Матвей Сафонов – звезда футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Уже четыре года за вратарем следят клубы из европейских топ-лиг. Несколько лет назад они даже делали предложение «быкам». Голкипера хотела видеть итальянская «Фиорентина». Она предложила за воспитанника академии черно-зеленых миллион евро. Но российский клуб отказался. А за четыре года ценник на парня взлетела в 15 раз.

Сейчас Матвей Сафонов – второй российский игрок по стоимости. Так утверждает авторитетный портал Трансфермаркт. Год назад «Краснодар» даже собирался отпустить вратаря – в «Зенит». Но петербуржцы отказались выкупать игрока за 40 млн евро. Эта сумма мелькала в СМИ.

По разным данным, Сергей Галицкий установил негласный запрет на продажу воспитанников школы «Краснодара» в российские клубы. Официально ни бизнесмен, ни игроки об этом не говорили. Но некоторые футболисты отмечали, что в России выступали бы только за «быков».

Слухи о переезде Матвея Сафонова в Европу ходили уже не первый год. Сейчас за вратарем вновь следят клубы из европейских топ-лиг. Но с предложением они не спешат.

- Чувствую ли, что способен заиграть в Европе? Все упирается в то, насколько я интересен клубам из Европы. Если будут предложения, тогда можно будет их рассматривать, – заявил вратарь в интервью «Матч ТВ».

Также голкипер ушел от прямого вопроса о желании переехать в Европу. Он заявил, что «будем рассматривать предложение по факту».

В сентябре 2021-го года Сергей Галицкий заявил, что Матвей Сафонов уже входил в пятерку самых высокооплачиваемых вратарей в России. По словам бизнесмена, в ближайшем будущем он должен был уже попасть в двойку. По некоторым данным, так и вышло – в 2022-м году. Тогда воспитанник продлил контракт с родным клубом до лета 2026-го. По разным данным, его зарплата составляет от 1,2 до 1,5 млн евро в год.