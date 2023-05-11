Кто его покупает, тот слезы проливает. Цена на репчатый лук в Краснодаре поднялась до рекордных отметок

Репчатый лук подорожал с приходом весны. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

С приходом весны покупатели только успевают доставать из кошелька кровно заработанные, чтобы восполнить запас витаминов. Цены на овощи и ягоду в этом году удивляли, шокировали, заставляли возмущаться. Если высокую стоимость клубники еще как-то можно было объяснить, то в категорию «золотых» продуктов вдруг попал обыкновенный репчатый лук. Самый дешевый в овощном у дома продают за 78 рублей, в сетевых магазинах за 97 рублей. Но это еще не предел. На прилавках красуется лук за все 107 рублей.

- Есть еще и дороже, у нас нормальная цена, - говорит продавец. – Из Таджикистана не везут к нам больше, у них там все склады закрыли, а местные цены гнут. Нам куда деваться? Продаем, чтобы в убыток не работать.

Репчатый лук, который сейчас можно видеть на прилавках, - или привозной, или местный, но оставшийся с прошлого года. Новый урожай готовят к севу.

- Промышленных предприятий по выращиванию репчатого лука в Краснодарском крае нет. Везде сажают понемногу, объемы небольшие, - сообщили «КП»-Кубань в региональном министерстве сельского хозяйства.

Местные аграрии считают, что в высокой цене виноваты перекупщики. Они диктуют, какие цены увидят покупатели. Но и законы экономики нельзя скидывать со счетов.

- Однозначного ответа нет. Как правило, перекупщики формируют стоимость товаров, не производители. Вот туда и надо обращать внимание. В то же время спрос формирует предложение – если бы не покупали по этой цене, наверное, не было б этой цены. Еще один фактор может влиять – дефицит продукта. Его мало на рынке, вот он и дорожает, - отметил председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Александр Шипулин.

Высокая стоимость репчатого лука может потянуть за собой увеличение стоимости борщевого набора в Краснодарском крае. А это в свою очередь экономический показатель, который наглядно демонстрирует уровень инфляции. Ну или – нечестную игру одного из участников рынка.