«Ситуация неприятная». Тренер ФК «Краснодар» неожиданно прокомментировал болезнь одного из игроков

Кайо Фото пресс-службы ФК Краснодар

Бразилец Кайо переехал в Россию четыре года назад. Он стал игроком второй команды «Краснодара». Но спустя пару месяцев перебрался в основной состав. Изначально бразилец играл в центре поля, но в первой команде ушел в оборону.

Инсайдеры заявляли, что это было пожеланием Сергея Галицкого. Но ни бизнесмен, ни игрок эту информацию не комментировали. А тренеры заявили, что бизнесмен никогда не в тренерскую работу.

Сейчас Кайо – один из лидером «Краснодара». Прошлой весной он уехал из России с другими легионерами. Но быстро вернулся – летом. И стал твердым игроком основного состава.

Но сезон у игрока не задался. Помешала череда травм и смена тренера. Кайо временно выпал из состава, затем вернулся и вновь получил травму. О ней главный тренер «быков» Владимир Ивич рассказал после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

- Он заболел два дня назад. Ситуация неприятная. Поэтому его нет в заявке, – заявил специалист в интервью «Матч ТВ».

Называть болезнь специалист отказался. Но не исключено, что речь идет об обычном вирусе. А значит, что футболист вернется в строй уже в ближайшее время.