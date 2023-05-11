Житель Анапы выставил на продажу «копейку» за 33 млн рублей

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Советский седан по цене квартиры в центре Москвы выставил на продажу житель Анапы. Ласточку 1980-го года он продает за 33 333 333 рублей. Это «копейка» или ВАЗ-2101.

Отмечается, что с 18 лет с конвейера ушло 4 846 900 таких автомобилей. Последняя покинула завода в 1988 году. А спустя 12 лет – в 2000-м – эта модель даже получила звание лучшего отечественного автомобиля 20-го века. Так решили читатели журнала «За рулем».

По словам жителям Анапы, автомобиль находится практически в идеальном состоянии. Машина ни разу не билась и еще не гнила.

- Раритет в оригинале, – лаконично описал товар мужчина.

По словам владельца, ему даже удалось сохранить оригинальную резину. При этом машина уже проехала 180 тысяч километров. Но не требует никаких вложений.

- Взял и поехал, – добавляет автор.

Все сиденья автор обшил эксклюзивным узором. За 43 года у автомобиля было всего два владельца. Сейчас она ищет третьего.

Добавим, под капотом у «копейки» 69 лошадиных сил, а мощность двигателя составляет 1,3 литра. Оснащена машина автоматической коробкой передач. За 43 года она ни разу не перебиралась, как и двигатель.