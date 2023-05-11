Казаки Краснодарского края передали более 7 тонн гуманитарки для бойцов СВО

Казаки регулярно помогают землякам, служащим на СВО. Фото: Геннадий Аносов

День Победы праздновали не только в городах России, но и на передовой. Чтобы один из главных праздников страны смогли почувствовать бойцы в зоне СВО, казаки собрали для них гуманитарный груз с особыми подарками. Два дня подряд с Кубани в Запорожскую область отправляли груженные машины. В числе подарков – консервы, питьевая вода, кондитерские изделия, технику, 300 летних камуфлированных костюмов и портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Мобилизованные и добровольцы из казачьих отрядов смогли поучаствовать в акции «Бессмертный полк».

На передовую отправили портреты фронтовиков. Фото: Геннадий Аносов

- Нам хотелось порадовать ребят в такой священный для нас день – 9 мая. Помимо отдельных фотографий, мы отправили за «ленточку» баннер с изображениями фронтовиков, чтобы бойцы смогли повесить его у себя в блиндаже или штабе. Это напоминание о том, что мы все являемся потомками победителей, освободителей мира от фашизма. Нам есть, чем гордиться и на кого ровняться, - рассказал «КП»-Кубань» атаман Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска Вадим Чернов.

Посылки собирала вся Кубань. Фото: Геннадий Аносов

Следующий выезд с гуманитаркой назначен через две недели. Именно с такой периодичностью казаки отправляют на передовую помощь своим землякам.