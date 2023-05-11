Были рабами, которых хлыстали ремнем и издевались. Дети обвинили приемных родителей в многолетнем истязании в Москве и Сочи

Детей избивали до больничной койки, но отлеживались они дома

В Сочи в отношении матери и старшего брата возбуждено уголовное дело по факту истязаний несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- На приемных родителей и брата заявили две девушки. Они воспитывались в многодетной семье, которая с 1999 года усыновила в Москве 13 детей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что с 2019 года женщина с детьми переехала жить в Сочи, где часто за непослушание физически наказывала их ремнем. Рабами приемные дети были и у отца. Он работал в Москве, а когда приезжал на курорт, кулаками показывал, кто в семье главный. Хлыстал младших девочек и мальчиков и старший брат. Обо всех многолетних годах мучений заявили две девушки, которым после совершеннолетия удалось сбежать из адского дома.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело за истязания в отношении матери и 19-летнего сына. По отцу проводится проверка, в том числе и на предмет ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - добавили в надзорном ведомстве.

В сообщении прокуратуры говорится, что дети пожаловались на жестокое обращение в семье с систематическими побоями, моральными и психологическими издевательствами. "КП" - Кубань" стало известно, что все ребята были просто морально истощены и боялись обратиться в полицию.

- Старшей приемной дочери уже 32 года. Она рассказала, что еще в школе в Москве пожаловалась учителю на домашнее насилие. Приемную мать вызвали к директору, там она сказала, что не понимает о чем речь и во всем разберется. В этот же день избила девочку так, что она не могла ходить и несколько дней отлеживалась дома. Дети в этой семье знали, что жалоба грозит смертным боем, все были запуганы, - объяснил ситуацию источник в правоохранительных органах.

Материалы проверки направлены следователям. Четверо детей от 11 до 17 лет изъяты из семьи, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.