Измывались вчетвером по очереди. Старшеклассники год насиловали 11-летнюю девочку на Кубани

Приговор в законную силу не вступил

В Красноармейском районе осудили подростков за совершение преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки.

- Четыре парня в возрасте от 15 до 17 лет на протяжении года с мая 2021 по май 2022 совершали преступления сексуального характера в отношении своей знакомой, которой на тот момент было 11 лет. Слушания проходили в закрытом режиме. Из четверых подсудимых трое полностью признали свою вину, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Подросткам дали от 6 лет 8 месяцев до 7 лет воспитательной колонии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что школьники в течение года измывались над четвероклассницей по очереди. Ученики средней школы станицы Полтавской водили девочку в поле «поиграть». Так ребята называли то, к чему ее принуждали. Перепуганную жертву заставляли вступать с ними в интимную связь. В школе стали расползаться слухи: о половых достижениях хвастались парни. Разговоры дошли и до мамы девочки. После этого пострадавшая созналась, что ее просто запугали.

В Краснодарском крае в 2017 году случилась похожая история. В Усть-Лабинском районе 14-летние школьники сняли групповую оргию с 11-летней девочкой. Мальчики заставили младшеклассницу удовлетворять их сексуальные потребности и снимали все на камеру мобильника.