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Уже вторые сутки в Ростовской области и Краснодарском крае ищут 29-летнего мужчину. Он пропал при загадочных обстоятельствах на границе двух регионов. Об этом сообщила в соцсетям его жена.

- Поехал по делам в Белую Глину. Потом сказал, что нужно встретиться с человеком, посчитать объект – и пропал, – писала в чатах супруга.

Почти сутки мужчина не выходит на связь. Последний раз он был в соцсетях в среду, 10 мая. Он заходил в аккаунты в районе полудня. А затем словно исчез.

По словам супруги, он передвигался на личном автомобиле – Субару Легаси. Сейчас поисками молодого человека занимаются волонтеры и полицейские. Он не отвечает ни на звонки, ни на сообщения.

- Последний раз его видел в селе Песчанокопском (Ростовской области – прим. ред.). В районе 15:59 он выехал оттуда и пропал, – добавила жена.

Уже известно, что мужчина направлялся в Орловский район. Он также находится в Ростовской области. Этот небольшой поселок находится в 120 км (или полутора часах езды) от Песчанокопского.

Как стало известно «КП» – Кубань», мужчина занимался строительными работами, изготовление конструкций из металла, кладкой газоблоков и установкой автоматических ворот. Своими работами мастер делился в социальных сетях. Он вел сразу два аккаунта: рабочий и личный.