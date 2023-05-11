Стало известно, где последний раз видели загадочно пропавшего 29-летнего бизнесмена из Краснодарского края

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Загадочное исчезновение бизнесмена поставило на уши село Песчанокопское в Ростовской области. Накануне там пропал человек – бизнесмен из Краснодарского края. Он уехал по делам в Белую Глину. Оттуда двинул в село – и пропал. Об этом сообщила в соцсетях его жена.

Супруга сообщила, что мужчина выехала из дома по делам.

- Потом сказал, что нужно встретиться с человеком, посчитать объект – и пропал, – писала в чатах супруга.

Уже сутки мужчина не выходит на связь. Он не появляется в соцсетях и не отвечает на звонки. А его поисками уже занимаются волонтеры и полицейские.

Известно, что передвигался бизнесмен на личном авто – Субару Легаси. Именно на ней мужчина выехал из села накануне.

- В районе 15:59 он выехал оттуда и пропал, – заключила жена.

Известно, что точкой назначения мужчины был Орловский район Ростовской области. Там его ждал еще один объект для работы. Это в полутора часах езды (или 120 км) из Песчанокопского. Но туда предприниматель так и не добрался.

Как выяснила, «КП» – Кубань», у Александра Полещука был небольшой бизнес. Он занимался строительными работами, изготовление конструкций из металла, кладкой газоблоков и установкой автоматических ворот. Своими работами мастер делился в социальных сетях.

Его приметы - рост 185 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Был одет в зеленую олимпийку на молнии, белую футболку, черные штаны, черные кроссовки в сетку и кепку.