Сочинский государственный университет поздравляет с Днем Победы!

Фото: Сочинский государственный университет.

Традиционно к 9 Мая студенты Сочинского государственного университета наводят порядок на мемориальных комплексах, посвященных Дню Победы, помогают убирать могилы участников Великой Отечественной войны, поздравляют ветеранов, проводят уроки памяти, устраивают своими силами праздничный концерт.

В Сочинском государственном университете запустили авторскую рубрику «Эстафета Победы». В соцсетях и на сайте вуза на протяжении двух месяцев рассказывали о сочинцах-участниках Великой отечественной войны. Например, о дважды Герое СССР летчике-асе Виталии Попкове, который стал прототипом сразу нескольких героев фильма «В бой идут одни старики» - командира поющей эскадрильи Титаренко - Маэстро и лейтенанта Александрова по прозвищу Кузнечик, который мальчишкой ходил в школу Сочи.

Неожиданно рубрику поддержали коллеги, сотрудники университета. Стали приходить и рассказывать семейные истории о своих предках. Очень хочется сохранить память о тех, кто прошел ту страшную войну. Тем более, что в каждой семье – свой герой. Первые три истории – и три подвига, у всех – ордена Красной Звезды, которыми награждались за героизм. Здесь и отвага, и личный пример, проявленные во время уличных боёв при взятии городов-крепостей, и боевые истории, и, теперь уже, исследовательские работы правнуков.

Другой традицией к Дню Победы является всероссийская акция Министерства науки и высшего образования РФ «Научный полк», рассказывающая о студентах и преподавателях в годы Великой Отечественной войны, о вкладе научных коллективов в Победу, о восстановлении науки в послевоенные годы.

Сочинский государственный университет поддержал рубрику серией очерков о научных разработках, сделанных в Сочи в годы войны, о городе-госпитале, через который прошло 336 тысяч солдат, о подвиге спасения солдат, о легендарных врачах военного Сочи. Например, о выдающемся хирурге Николае Ивановиче Агапове, хирурге-ваятеле, занимавшемся пластической хирургией, возвращавшем изуродованным бойцам лица, восстанавливая их по фотографиям солдатских книжек.

Первым делом, приехав в госпиталь в Сочи, Николай Иванович Агапов распорядился убрать все зеркала, чтобы раненные не видели себя до окончания лечения. За годы войны провёл в Сочи более 5000 операций, буквально "собирая лица", вылепливая их из пересаженных тканей.

В прошлом году работа над данной рубрикой привела заместителя декана факультета экономики и права СГУ, кандидата экономических наук Виту Фоменко к исследовательскому проекту «Наука на войне», который затем стал и просветительским: Вита Александровна отправилась в архивы и исторические музеи, подготовила цикл статей и лекций, которые она читает студентам и школьникам. Результатом такой научной деятельности стала именная молодежная премия главы города Сочи.

Сейчас в фойе Сочинского государственного университета размещена «стена славы» – сотрудники и студенты приносят портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны.