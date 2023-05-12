Кубань zа наших: бойцу СВО требуется особенный спортивный протез

Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

В эфире программы "Кубань zа наших" говорим о самых актуальных новостях специальной операции. Делимся историями с линии соприкосновения, рассказываем о героях и тех, кто помогает участникам спецоперации и жителям новых регионов страны. Главные темы этого выпуска:

- Казаки Краснодарского края передали более 7 тонн гуманитарки для бойцов СВО;

- Федеральный судья из Краснодара с позывным Вал ежемесячно выезжает в зону спецоперации добровольцем;

- Бойцу СВО требуется особенный спортивный протез.

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».