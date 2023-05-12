«Встанем все»: Жителей Кубани призывают помогать зоне СВО

Жителей Кубани призывают помогать зоне СВО Фото: Александр КОЦ

В Краснодарском крае предпринимателей и промышленников призывают помогать зоне специальной военной операции. Депутат Госдумы Иван Демченко на собственном примере показывает, что для быстрой победы нельзя жалеть никакие ресурсы.

- По инициативе депутата в 2022 в зону боевых действий было передано: 2500 спальных мешков, которые предназначались для низких температур, 500 комплектов теплой полевой формы, состоявшей из верхней одежда, термобелья, сапог, берцев и балаклав. Также передали 1 тонну медикаментов, 40 тон продуктов питания, более 100 кубических метров дров и средств личной гигиены, - сообщила команда Демченко.

Помимо одежды, медикаментов и продуктов питания, депутат передал бойцам 40 печек «буржуек», автомобили УАЗы «патриот», «буханки», ВАЗы «нива» и машины, оборудованные для перевозки раненных с передовой. Все автомобили предварительно усиливают стальными пластинами. Это помогает защищать солдат от вражеских пуль и при попадании на мину.

Уже в этом году, 16 марта, в зону СВО отправились пять грузовых автомобилей. Для беженцев из Артемовска, проживающих на территории ДНР, доставили 100 тонн груза. Им передали крупы, подсолнечное масло, чай, сахар, соль, консервы. Конечно, для людей привезли лекарства и средства гигиены.

- 28 марта Иван Иванович выехал в зону проведения СВО в Запорожскую область. Он побывал в населенных пунктах, попавших под обстрел. На совещании с командованием принял решения, касающиеся оснащения бойцов тяжелой техникой и оптическим оборудованием, - рассказали в команде Демченко.

Уточняется, что все необходимое купили и подготовлени для отправки в зону спецоперации.

- 31 марта на передовую переслали более 50 машин ГАЗ-66, «буханок», НИВ. Отправлены 100 комплектов военной экипировки, раций и электростанций, - сообщили волонтеры.

Кроме того, Иван Демченко спонсировал открытие цеха по пошиву одежды для «Феечек СВО». Рукодельницам выделили швейные машины, оверлоки и ткань. Из этого они сделали и передали бойцам 1700 метров сетей и 50 нашлемников.

Депутат также помогает решить проблемы военнослужащих и их семей. В 2022 году в его приемную поступило больше 500 обращений. Все были рассмотрены и улажены.

К сожалению, даже такие объемы недостаточны для быстрой победы. Поэтому всех неравнодушных, а особенно предпринимателей и промышленников, Иван Демченко призывает начать оказывать помощь зоне СВО. Это необходимо, чтобы сохранить жизни нашим солдатам и помочь стране.