Не просто отвечает на звонки, а спасает человеческие жизни. Диспетчер пожарной связи из Анапы стала «Мисс МЧС Краснодарского края 2023»

Надежда с 19 лет работает в ведомстве. Фото: Евгения СОРОКА

- Пожарно-спасательная служба, слушаю вас! - с этих слов начинается каждый звонок Надежды Карпенко.

За плечами 33-летней сотрудницы МЧС таких звонков тысячи. На первый взгляд, может показаться, что работа легкая. Мол, принял информацию да передал ее. На самом же деле от действий диспетчера зависит то, как быстро придет помощь, в руках сотрудника в этот момент находятся человеческие жизни.

Надежда работает диспетчером пожарной связи Анапского пожарно-спасательного гарнизона. В город-курорт она переехала пару лет назад из Омска. Именно здесь начинала свою карьеру. В 2010 году ее приняли в Федеральную противопожарную службу. Она работала в должности радиотелефониста. Кстати, в родном Омске девушка участвовала в конкурсе «Краса и гордость областного МЧС» - попала в тройку лидеров. А теперь же сумела завоевать титул «Мисс МЧС Краснодарского края 2023».

Церемония награждения победительницы прошла на радио "Комсомольская правда". Фото: Евгения СОРОКА

В конкурсе, которые проводила «КП», вместе с ней участвовало 27 девушек из разных городов региона. Победительницу определили народным голосованием. Надежду Карпенко поддержали почти 54 тысячи человек.

- Я благодарю каждого, кто отдал голос за меня, прежде всего, своих родных и, конечно, коллег. К голосованию подключились даже мои друзья из Сибири, откуда я родом. Так что именно им я обязана своей победой! - говорит девушка. - Я служу в ведомстве с 19 лет. Работа очень интересная, но не буду лукавить - не самая простая. Ведь ты понимаешь, что от четкости твоих действий может зависеть чья-то жизнь. Но я в другой профессии себя просто не представляю!

В родном Омске девушка участвовала в конкурсе «Краса и гордость областного МЧС».

По словам Надежды, вызовы бывают самые разные, есть и ложные.

- Как только сигнал поступает, моя задача максимально уточнить все детали случившегося и место ЧП. Все это происходит молниеносно - важно уложиться в короткое время, при этом точно передать информацию, скоординировать работу спасателей. Бывает, что за день не бывает ни одного выезда, но даже в такие дежурства не расслабляемся - в боевой готовности всегда, - говорит Надежда Карпенко.

Рабочие будни Надежды не бывают спокойными, но свою профессию она очень любит.

По словам девушки, диспетчеру важно быть психологом — звонившего нужно и выслушать, и успокоить, и вселить уверенность, если рядом беда.

Работа у девушки сменная — сутки через трое, поэтому Надежда старается больше времени уделить семье, в частности дочери Ангелине, которая в победе мамы не сомневалась.