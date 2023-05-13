Сначала признался в убийстве, потом пошел на попятную. На Кубани отец расправился с сыном из-за регулярных издевательств

Суд вынес приговор. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Кубани завершился суд над отцом, который убил сына ножом. Родственники проживали в станице Новокорсунской Тимашевского района в одном доме. В сентябре прошлого года они устроили застолье. Как водилось, выпили и под градусом стали выяснять отношения.

- Сын ранее избивал 63-летнего пенсионера, за это привлекался к административной ответственности, - сообщил «КП»-Кубань» руководитель Тимашевского СУ СК РФ Иван Сенгеров.

Но на этот раз отец не стерпел обиды. Он схватил нож, оказавшийся под рукой, и нанес своему отпрыску удары в живот, грудь, повредил легкое, печень, почки и кишечник. Эти травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина умер в собственном доме.

- Сначала пенсионер признался в убийстве, но потом придумал легенду. Якобы к сыну пришли два незнакомца, он с ними выпивал. А когда они ушли, то он обнаружил его мертвым, - рассказал Сенгеров.

Тем не менее вину подозреваемого удалось доказать. Смягчающим обстоятельством стал тот факт, что убитый неоднократно избивал отца. В итоге суд назначил пенсионеру 7 лет колонии строгого режима.