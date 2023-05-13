«Загремела посуда в шкафах». В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,6

Землетрясение произошло в море. Фото: архив КП
В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение. Толчки ощущали на всем побережье. Они были особенно сильными в Туапсе и соседних поселках Агое и Дедеркое. Магнитуда составила 3,6.
- Сначала был звук, как от самолета, содрогнулся дом, потом второй раз сильно затрясло, - рассказывают местные жители. - Даже посуда в шкафах загремела.
По предварительным данным, толчки произошли в Черном море на глубине 10 километров в 2-3 километрах от Туапсе, сообщили в ситуационном центре Туапсинского района. Колебания случились в 21 час 16 минут.
- Информация уточняется. Ситуация под контролем, - отметил в Телеграм-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.