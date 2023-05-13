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Происшествия13 мая 2023 19:11

«Загремела посуда в шкафах». В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,6

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,6
Оксана КАДОЧНИКОВА
Землетрясение произошло в море. Фото: архив КП

Землетрясение произошло в море. Фото: архив КП

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение. Толчки ощущали на всем побережье. Они были особенно сильными в Туапсе и соседних поселках Агое и Дедеркое. Магнитуда составила 3,6.

- Сначала был звук, как от самолета, содрогнулся дом, потом второй раз сильно затрясло, - рассказывают местные жители. - Даже посуда в шкафах загремела.

По предварительным данным, толчки произошли в Черном море на глубине 10 километров в 2-3 километрах от Туапсе, сообщили в ситуационном центре Туапсинского района. Колебания случились в 21 час 16 минут.

- Информация уточняется. Ситуация под контролем, - отметил в Телеграм-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

ЧППроисшествия: ЧП