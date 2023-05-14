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Происшествия14 мая 2023 7:11

В Краснодарском крае конфликт из-за детских игр на военном мемориале стал поводом для полицейской проверки

Мать одного из детей напала на прохожего после замечания
Евгения ХАЛИКОВА
За осквернение мемориала грозит серьезное наказание.

За осквернение мемориала грозит серьезное наказание.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кущевском районе детские игры на военном мемориале «Вечный огонь» стал причиной конфликта среди взрослых. Прохожие сделали замечание матерям детей, которые находились рядом.

- Женщины, ну нельзя тут играть. Тут люди похоронены. А дети по братской могиле ходят. Мячом в памятник бьют. Велосипеды свои вы тут навалили, - пытался образумить мамочек мужчина.

В ответ одна из мам с нецензурной лексикой набросилась на мужчину и выбила из его рук телефон.

- Иди отсюда. Это дети! Пусть играют! Они просто играют, - раскричалась женщина и попыталась выбить из рук мужчины его мобильный телефон.

Этой дракой, а также фактом детских игр на военном мемориале уже заинтересовались в полиции.

- По факту выявленной публикации в ОМВД России по Кущевскому району материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что с точки зрения закона Вечный огонь – это не только символ особой торжественности памяти народа о павших героях. Там захоронены лучшие сыны Отечества и постоянно горит огонь, что делает детские игры особенно опасными. Осквернение памяти павших защитников Отечества грозит лишением свободы.

ЧППроисшествия: ЧП