В Краснодарском крае конфликт из-за детских игр на военном мемориале стал поводом для полицейской проверки

За осквернение мемориала грозит серьезное наказание. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кущевском районе детские игры на военном мемориале «Вечный огонь» стал причиной конфликта среди взрослых. Прохожие сделали замечание матерям детей, которые находились рядом.

- Женщины, ну нельзя тут играть. Тут люди похоронены. А дети по братской могиле ходят. Мячом в памятник бьют. Велосипеды свои вы тут навалили, - пытался образумить мамочек мужчина.

В ответ одна из мам с нецензурной лексикой набросилась на мужчину и выбила из его рук телефон.

- Иди отсюда. Это дети! Пусть играют! Они просто играют, - раскричалась женщина и попыталась выбить из рук мужчины его мобильный телефон.

Этой дракой, а также фактом детских игр на военном мемориале уже заинтересовались в полиции.

- По факту выявленной публикации в ОМВД России по Кущевскому району материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что с точки зрения закона Вечный огонь – это не только символ особой торжественности памяти народа о павших героях. Там захоронены лучшие сыны Отечества и постоянно горит огонь, что делает детские игры особенно опасными. Осквернение памяти павших защитников Отечества грозит лишением свободы.