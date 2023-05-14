Отключения горячей воды в Майкопе перенесли на 15 мая

В Майкопе не будет воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республиканской столице полным ходом идет подготовка к зиме. Для комфорта горожан зимой в теплые месяцы ремонтируют котельные, заменяют тепловые сети. Но это требует остановки подачи горячей воды на две недели. В числе первых доставать тазики и кипятильники нужно жителям домов с улиц 12 Марта, 8 марта, 9 января, Гайдара, Горького, Димитрова, Крестьянской, Краснооктябрьской, Пионерской, Пролетарской, Чкалова, Школьной. Правда, в последнее время погода не радует майкопчан. Поэтому по просьбам потребителей ближайшую профилактику перенесли на четыре дня позже — заниматься закаливанием там будут с 15 мая, а не 11, как планировалось:

-Сейчас отопление не подается, но наличие такого важного блага цивилизации, как горячая вода, очень ценно для абонентов в такие прохладные дни, - считает директор Майкопских тепловых сетей Алексей Сарычев. - А с понедельника ожидается потепление. Поэтому мы решили перенести отключение на начало следующей недели.

Во время профилактики тепловики проводят гидравлические испытания. Под давлением в сеть подается вода: чтобы дать максимальную нагрузку и посмотреть, как участок справится с ней. А выявленные в процессе слабые места будут ремонтировать или сразу менять трубы на новые. На ул. Крестьянской и 12 Марта такие участки уже определены: на смену отслужившим свой срок трубам уложат новые.

-Чтобы ресурс в нужном качестве доходил до потребителей даже с верхних этажей, в эти месяцы будем активно менять насосы на котельных, - заверил главный инженер Майкопских теплосетей Игорь Скрипниченко. - В первую очередь на центральных тепловых пунктах по ул. Пионерской, Курганной и Крестьянской. Они отвечают за подачу тепла и горячей воды в более чем 30 многоэтажек, где проживают шесть тысяч майкопчан.

Параллельно тепловики будут проводить испытания котлов, ремонтировать систему химической очистки воды, проводить экспертизу пяти котлов и шести дымовых труб. Такие «экзамены» на прочность проводятся, чтобы подтвердить, что эти агрегаты безопасны и справляются со своими задачами. Все эти меры направлены на повышение надежности теплоснабжения республиканской столицы.

Тепловики приносят извинения у горожан за доставленные неудобства в результате профилактических отключений.

Где в мае отключат горячую воду?

12 Марта 128 15-29 мая

12 Марта 130/1 15-29 мая

12 Марта 130/2 15-29 мая

12 Марта 132 15-29 мая

12 Марта 134/1 15-29 мая

12 Марта 134/2 15-29 мая

12 Марта 136 15-29 мая

12 Марта 140 15-29 мая

2 Дубзаводская 1 25 мая - 8 июня

2 Дубзаводская 4 25 мая - 8 июня

2 Кирпичная 1 25 мая - 8 июня

2 Кирпичная 15,15а 25 мая - 8 июня

2 Кирпичная 3 25 мая - 8 июня

2 Кирпичная 4 25 мая - 8 июня

2 Кирпичная 5 25 мая - 8 июня

2 Кирпичная 7 25 мая - 8 июня

2 Кирпичная 8 25 мая - 8 июня

2 Кирпичная 9 25 мая - 8 июня

2 Комсомольская 25 25 мая - 8 июня

2 Короткая 12 25 мая - 8 июня

2 Короткая 3 25 мая - 8 июня

2 Короткая 5 25 мая - 8 июня

2 Короткая 7 25 мая - 8 июня

2 Крылова, 13 25 мая - 8 июня

2 Крылова, 17 25 мая - 8 июня

2-я Короткая, 6 ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский клинический онкологический диспансер» 25 мая - 8 июня

2-я Крылова, 19 ГБУЗ РА «Дом ребенка» 25 мая - 8 июня

2-я Крылова, 4 МБДОУ № 8 25 мая - 8 июня

2-я Крылова, 6 МБДОУ № 36 25 мая - 8 июня

3 Интернационала 165 15-29 мая

8 Марта 22 15-29 мая

8 Марта 24 15-29 мая

9 Января 179 а 15-29 мая

9 Января, 179Б МБДОУ № 39 15-29 мая

Адыгейская, 184 25 мая - 8 июня

Адыгейская, 186 25 мая - 8 июня

Верхняя 7 25 мая - 8 июня

Верхняя 9 25 мая - 8 июня

Ветеранов, 241 15-29 мая

Восточная 20 25 мая - 8 июня

Восточная 22 25 мая - 8 июня

Гайдара 119 15-29 мая

Гайдара 80 15-29 мая

Гайдара 82 (3 корпуса) 15-29 мая

Горького 196 15-29 мая

Горького 214 (1 очер) 15-29 мая

Горького 214 (2 очер) 15-29 мая

Димитрова, 15 МБДОУ № 29 15-29 мая

Димитрова, 7 МБДОУ № 28 15-29 мая

Дубзаводская 1 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 154 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 158 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 160 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 162 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 164 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 166/1 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 166/2 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 168 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 170 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 172 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 71 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 77 25 мая - 8 июня

Железнодорожная 85 25 мая - 8 июня

Жуковского 47 15-29 мая

Заводская 1а 25 мая - 8 июня

Заводская 3 25 мая - 8 июня

Заводская 3а 25 мая - 8 июня

К. Маркса 10 15-29 мая

Кирпичная 51 25 мая - 8 июня

Кирпичная 53 25 мая - 8 июня

Кирпичная 82 25 мая - 8 июня

Кольцова 110 15-29 мая

Коммунаров 11 25 мая - 8 июня

Коммунаров 13 25 мая - 8 июня

Коммунаров 13 а 25 мая - 8 июня

Коммунаров 9 25 мая - 8 июня

Коммунаров, 14 25 мая - 8 июня

Коммунаров, 16 25 мая - 8 июня

Короткая 111 25 мая - 8 июня

Кочубея 26 25 мая - 8 июня

Кочубея 28 25 мая - 8 июня

Кочубея 32 25 мая - 8 июня

Кочубея 36 25 мая - 8 июня

Кочубея 4 25 мая - 8 июня

Кочубея 58 25 мая - 8 июня

Кочубея 6 25 мая - 8 июня

Кочубея 60 25 мая - 8 июня

Кочубея 62 25 мая - 8 июня

Кочубея 64 25 мая - 8 июня

Краснооктябрьская, 24 15-29 мая

Краснооктябрьская, 32 15-29 мая

Крестьянская 337 15-29 мая

Крестьянская 341 15-29 мая

Крестьянская 387 15-29 мая

Крестьянская 451 15-29 мая

Курганная, 221 15-29 мая

Курганная, 324 15-29 мая

Лермонтова 7 15-29 мая

Лермонтова 9 15-29 мая

Лумумбы 111 15-29 мая

Лумумбы 122 15-29 мая

Лумумбы 124 15-29 мая

Лумумбы 139 15-29 мая

Майкопская 43 15-29 мая

Пионерска,я 411А МБДОУ № 7 15-29 мая

Пионерская 377 15-29 мая

Пионерская 377 а 15-29 мая

Пионерская 379\2 15-29 мая

Пионерская 381 15-29 мая

Пионерская 383/2 15-29 мая

Пионерская 385 15-29 мая

Пионерская 389\2 15-29 мая

Пионерская 391 15-29 мая

Пионерская 416 15-29 мая

Пионерская 422 15-29 мая

Пионерская 424 15-29 мая

Пионерская 494 15-29 мая

Пионерская, 387 МБДОУ № 14 15-29 мая

Пионерская, 389/2 ГБУЗ РА «Молочная кухня» 15-29 мая

Почтовый пер., 23 25 мая - 8 июня

Почтовый пер., 3а 25 мая - 8 июня

Почтовый пер., 3б 25 мая - 8 июня

Пржевальского, 2 а 25 мая - 8 июня

Пржевальского, 2 ГБУЗ РА «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 25 мая - 8 июня

Пржевальского, 3 25 мая - 8 июня

Пржевальского, 5 25 мая - 8 июня

Пролетарская 271 15-29 мая

Пролетарская 291а 15-29 мая

Пролетарская 291б 15-29 мая

Пролетарская 300 15-29 мая

Пролетарская 302 15-29 мая

Пролетарская 304 15-29 мая

Пролетарская 386 15-29 мая

Пролетарская 400 15-29 мая

Пролетарская 443 15-29 мая

Пролетарская 445 15-29 мая

Пролетарская 447 15-29 мая

Пролетарская 449 15-29 мая

Пролетарская 454 (3 очер) 15-29 мая

Революции 77 25 мая - 8 июня

Свободы 233 15-29 мая

Титова 87 15-29 мая

Чкалова 72 15-29 мая

Чкалова 74 15-29 мая

Чкалова 78 15-29 мая

Чкалова, 73А МБДОУ № 52 15-29 мая

Чкалова, 76 МБДОУ № 33 15-29 мая

Школьная 159 15-29 мая

Школьная 166 15-29 мая

Школьная 166 15-29 мая

Школьная 182 15-29 мая

Школьная 191 15-29 мая

Школьная 194 15-29 мая