Второе землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Туапсинском районе

Движение земной коры зафиксировано ночью

Сегодня, 15 мая, в Туапсинском районе произошло новое землетрясение. Толчки зафиксированы в километре от города.

- Землетрясение произошло в 04:10 утра. По данным геофизической службы «Обнинск», колебания зафиксированы в одном километре к югу от города Туапсе на глубине 5 километров. Магнитуда землетрясения составила 3,2, интенсивностью 2 балла, - сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Стоит отметить, что это второе землетрясение за несколько дней. И если сегодня ночью подземные толчки местные жители почти не почувствовали, то вечером 13 мая в шкафах гремела посуда. По предварительным данным, два дня назад толчки произошли в Черном море на глубине 10 километров в двух-трех километрах от Туапсе, их магнитуда составила 3,6.