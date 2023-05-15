Так холодно не было уже 108 лет. Самый морозный май выдался в Сочи с 1915 года

На курорте холодно как никогда в 21-м веке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоящую проверку на прочность проходит Сочи. Уже вторую неделю столбики термометров на курорте не могут пробить отметку в 20 градусов. При этом ночные значения ниже в 1,5 – 2 раза.

Всему виной – осадки. Весенняя норма давно превышена, а впереди еще две недели мая. По данным центра погоды «Фобос», на курорте выпало минимум в 1,5 раза больше осадков, чем обычно.

Основной удар пришелся март. Дожди лили 25 дней (из 31-го). За месяц на курорте выпало 185 мм осадков. Это 139% от нормы.

Еще на 20% больше осадков выпало в апреле. А в мае к ливням добавились и холода. Так холодно в этом месяце на курорте не было уже 108 лет – с 1915-го. Среднее значение уступает норме аж на 2,6 градуса – с 15,4 до 12,8.

Всему виной – вновь дожди. На курорте уже выпало 82 мм осадков. Это 76% от месячной нормы. При этом ливни ожидаются на побережье Черного моря. А это значит, что отставание от климатической нормы может увеличиться.

По данным синоптиков, самым теплым днем в месяце стало 6 мая. Тогда воздух на курорте прогрелся до плюс 20 градусов. При этом минимальное значение было в 2,5 раза ниже. Оно было зафиксировано 2 мая. Тогда столбики термометров показывали плюс 8 градусов.