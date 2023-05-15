Крымский мост отмечает пятилетие: собрали самые интересные факты стройки века

Байкеры в честь открытия устраивали пробег по мосту Фото: Анна САДОВНИКОВА

Крымский мост открыли 15 мая 2018 года. Сегодня жители всей России, в том числе Краснодарского края и Крыма, отмечают его первый юбилей - пятилетие. Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года с опережением сроков на семь месяцев.

Собрали самые интересные факты стройки века.

Автодорожная часть Крымского моста стала самой длинной в Европе - 19 км.

Эксперты разработали и проанализировали более 70 разных типов конструкций транспортных переходов, чтобы отобрать лишь одну.

Мост может выдержать 9-балльное землетрясение.

Фото: rosavtodor

Команду, которая строила Крымский мост, составили более 25 тысяч профессионалов.

После строительства в оборот выпустили более 2 млн монет Крымского моста.

Название выбирали всей страной в 2017 году. Вариант «Крымский мост» понравился 64% участвовавших в опросе. Вторым по популярности был «Керченский мост», а третьим - «Мост воссоединения».

Фото: rosavtodor

Открывал Крымский мост сам Владимир Путин - он первым проехал по нему на КамАЗе. А потом уже помчались по транспортному переходу и все остальные.

У моста имеется свой живой талисман - кот Мостик. Он появился на стройке котенком, когда рабочие только начали возводить конструкции.

В честь Крымского моста на Кубани выпускаются особые коллекционные вина, что выдерживались в бочках с начала строительства сооружения, то есть с памятного 2015 года.

В 2018 году о Крымском мосте был снят художественный фильм – «Крымский мост. Сделано с любовью!»

Фото: rosavtodor

СПРАВКА КП

Соединить Крым и Таманский полуостров хотел еще князь Глеб в 1046 году. Но в те времена сделать это было очень сложно. Мост мог бы появиться и во времена Николая II, планы отменились из-за Русско-японской войны, затем началась Первая мировая.

Вопрос о строительстве потом поднимал Иосиф Сталин. У него возникла идея совместить реконструкцию железнодорожных путей Крыма, Кубани и Кавказа со строительством моста через Керченский пролив. Ветка должна была пройти от Херсона по территории Крыма на Керчь, затем через мост на Новороссийск и далее вдоль всего Черноморского побережья в грузинский Поти.

Металлоконструкции для моста тогда заказали в Германии. Но в феврале 1945 года во время строительства под напором льда, пришедшего из Азовского моря, он начал разрушаться. А в 1950 году стройку свернули.